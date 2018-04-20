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Новости. Общество
16:29, 20 Апреля 2018

Случайный знакомый обокрал квартиру в Петрозаводске

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Молодая девушка лишилась ноутбука и принадлежностей к нему после встречи с малознакомым мужчиной.

В отдел полиции по Петрозаводску обратилась 21-летняя петрозаводчанка. Заявительница рассказала, что исчезновение техники она обнаружила поздно ночью, когда вернулась домой.

Как установили правоохранители, дверь в квартиру открыли оригинальными ключами. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили все обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого, рассказали в МВД Карелии.

Оказалось, в день преступления к заявительнице домой пришли гости. Среди них был мужчина, которого ранее не знала. Ее приятель познакомился с ним буквально несколько часов назад в одном из баров и пригласил продолжить вечер вместе.

"Застолье было в самом разгаре, а стол опустел. Решили отправить в магазин нового знакомого, которому дали ключи от квартиры, чтобы лишний раз не вставать из-за стола, чтобы открыть дверь. Однако, когда "гонец" вернулся, в квартире никого не оказалось. И тогда он решил, что не стоит уходить с пустыми руками и забрал ноутбук с сумкой, в которой были необходимые принадлежности к нему. В дальнейшем гаджет был перепродан", - отметили в пресс-службе МВД.

В настоящее время в отношении 40-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Следствие продолжается.

 

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