В Петрозаводске проголосовали за уменьшение выплат за снос зелёных насаждений

На слушаниях в мэрии, где присутствовали 263 человека, почти 700 горожан проголосовали за уменьшение повышающего коэффициента в 100 раз.

Сегодня, 8 ноября 2024 года, в мэрии Петрозаводска прошли общественные слушания, максимально привлекшие к себе внимание горожан.

На слушания был вынесен вопрос о принципиальном изменении стоимости лесных насаждений для размещения объектов социально-культурного назначения и масштабных инвестиционных проектов, с которыми на основании распоряжений руководителя Карелии заключены договоры аренды без проведения торгов.

В настоящий момент при расчете применяется повышающий коэффициент 1, в то время как в новом проекте закона предполагалось снизить его до 0.01.

Перед собравшимися выступили представители администрации города, депутаты Заксобрания и Петросовета, а также общественники и представители бизнеса. После выступлений и вопросов началось голосование.

В зале присутствовали 263 человека, полный зал, однако, как уточнили в администрации, на слушаниях были зарегистрированы 912 человек. Представители администрации упомянули, что можно голосовать по доверенности.

В результате голосования мнения разделились следующим образом: за проголосовало 694, против — 145.

Таким образов, изменение компенсационной выплаты за снос зелёных насаждений в Петрозаводске (уменьшение повышающего коэффициента в 100 раз) было поддержано.