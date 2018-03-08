Слуцкий поздравил женщин и извинился перед ними, "пользуясь случаем"

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого ряд журналисток обвинили в домогательствах, извинился перед женщинами в Международный женский день.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с праздником 8 марта, а также извинился перед теми из них, кому "причинил любые переживания".
"Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу",- написал депутат.
Поздравление Слуцкий разместил на своей странице в "Facebook".
Ранее три журналистки из разных изданий открыто обвинили депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
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