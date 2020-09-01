Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48
Четыре автомобиля столкнулись на въезде в Петрозаводск 2
01.09.2020 15:13
"Местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег" 4
01.09.2020 16:48
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Пугачева -"девочка" шокировала поклонников новым фото 5
01.09.2020 21:30

Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

Новости. Общество
12:42, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

На 2 сентября остро необходима донорская кровь O(I) Rh (-), A(II) Rh (-), B (III) Rh (+), AB (IV) (+/-). Недостаточно крови O (I) Rh (+), А(II) Rh (+),B(III) Rh (-), сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
26.08.2020, 08:59
Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Аналитика

Сегодня 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 14
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»