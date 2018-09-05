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Новости. Общество
06:40, 05 Сентября 2018

Служба крови Карелии остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

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Лечебные учреждения республики испытывают дефицит в донорской крови.

Как сообщает паблик "Станция переливания крови города Петрозаводска", в настоящее время первая отрицательная наиболее востребована в лечебных учреждениях.

"Если вы обладатель групп крови O(I) Rh(-) и A(II) Rh(+), мы очень ждем Вас на станции переливания крови", - пишут в паблике.

Сдать кровь можно в любой будний день с 8:00 до 12:30  по адресу: улица Пирогова, 4А.

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