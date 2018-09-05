Служба крови Карелии остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

Лечебные учреждения республики испытывают дефицит в донорской крови.

Как сообщает паблик "Станция переливания крови города Петрозаводска", в настоящее время первая отрицательная наиболее востребована в лечебных учреждениях.

"Если вы обладатель групп крови O(I) Rh(-) и A(II) Rh(+), мы очень ждем Вас на станции переливания крови", - пишут в паблике.

Сдать кровь можно в любой будний день с 8:00 до 12:30 по адресу: улица Пирогова, 4А.