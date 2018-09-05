06:40, 05 Сентября 2018
Служба крови Карелии остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором
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Лечебные учреждения республики испытывают дефицит в донорской крови.
Как сообщает паблик "Станция переливания крови города Петрозаводска", в настоящее время первая отрицательная наиболее востребована в лечебных учреждениях.
"Если вы обладатель групп крови O(I) Rh(-) и A(II) Rh(+), мы очень ждем Вас на станции переливания крови", - пишут в паблике.
Сдать кровь можно в любой будний день с 8:00 до 12:30 по адресу: улица Пирогова, 4А.
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