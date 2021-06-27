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Служба крови Карелии остро нуждается в донорах третьей группы

Новости. Общество
14:08, 28 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах отрицательных резусов.

На 28 июня станция остро нуждается в донорах отрицательных резусов О(I) Rh(-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh(-). Недостаточно крови О(I) Rh(+), А (II) Rh (+/-), АВ (IV) Rh(+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Доноров принимают с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, д. 4-а

Ранее сообщалось, донорская суббота состоится 24 июля.

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