Служба крови Карелии остро нуждается в донорах третьей группы

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах отрицательных резусов.

На 28 июня станция остро нуждается в донорах отрицательных резусов О(I) Rh(-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh(-). Недостаточно крови О(I) Rh(+), А (II) Rh (+/-), АВ (IV) Rh(+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Доноров принимают с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, д. 4-а

Ранее сообщалось, донорская суббота состоится 24 июля.