Служебный автобус столкнулся с иномаркой в Карелии – один человек погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 13.20 на 6 км автомобильной дороги "п. Повенец – 9-й шлюз ББК" автомобиль Ford Fusion столкнулся с ведомственным автобусом ПАЗ.



В результате аварии пострадали четыре пассажира Ford (все мужчины), один человек погиб, сведения о котором уточняются.



Автобусом управлял 56-летний водитель. В салоне находились шесть пассажиров, из них никто не пострадал. У водителя автобуса все документы в соответствии с ПДД РФ в наличии.



Оба водители освидетельствованы на состояние опьянения, трезвы.



По факту ДТП проводится проверка.

Ранее два человека погибли в аварии в Прионежском районе.