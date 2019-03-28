Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, почему не ходит в петрозаводские театры, и чем ее приятно удивила "Онежская маска".

- Я сходила на "Онежскую маску". На нашу высшую театральную премию Карелии, - написала Наталья Ермолина. - На церемонию вручения. Было дело в огромном Музыкальном театре, народу битком. Но ведущий Петров ведущей Ильф в паузе тихонько прошептал: "Тебе не показалось, что где-то в зале ржет Ермолина?". "Да, вроде тоже услышала". Потом Георгий Николаев, он же Петров, рассказал мне об этом диалоге, а Виктория Фёдорова, она же Ильф в смешении образов стильной имажинистки и синего чулка, кстати, была хороша. Настоящая прима царствует и в мехах любовных героинь, и в сером пиджаке картавой нэпманши.

Я давно не хожу в петрозаводские театры. Только по очень редкому случаю. Только когда театр приезжий или режиссер не из наших. Во-первых, потому что на меня пообижались почти все артисты местных театров. Когда-то я была довольно часто публикуемым театральным критиком, разносила спектакли, а артисты путали критику с ненавистью к театру и выстраивали оборону, не давая театр в обиду. Даже тот же Николаев, в доисторическую эпоху, когда еще был Юрием, мог себе позволить фразу: "Слышь ты, писака, ты что там опять понаписывала". Так он защищал свой родной театр, видя только сегодняшний момент и зная только один давно известный способ обороны "Наших бьют".

Что же сейчас написала Наталья Ермолина о вручении премии "Онежская маска", читайте здесь.