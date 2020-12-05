Смех может помочь распознать рак легких

Об этом сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на британское издание Daily Express.

Боль в груди во время смеха может указывать на закупорку легких - скопление жидкости, а также увеличение лимфатических узлов или наличие опухоли. По словам исследователей, тем, кто испытывает боль в грудном отделе при сильном кашле или смехе, стоит обратиться к специалистам, чтобы успеть предотвратить тяжелое течение болезни.

Также исследователи обратили внимание на то, что одним из симптомов рака легких может быть долго не проходящий кашель. Особенно насторожиться стоит при появлении кровяных выделений при нем, а также охриплости. Как и при других видах онкологии, нередко у людей, страдающих раком легких, наблюдается потеря аппетита, необъяснимое снижение веса и одышка. Также к врачам стоит обратиться, если у вас есть постоянное чувство усталости или слабости или же вы постоянно страдаете от инфекционных болезней вроде бронхита или пневмонии.

Онкологи напомнили, что при других видах онкологии симптомы могут отличаться. Так, предвестником рака может быть боль в костях, сильные головные боли, онемение конечностей или же проблемы с равновесием, а также судороги. В некоторых случаях раковая опухоль может проявить себя через цвет кожи - она может принять желтоватый оттенок.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что пациентам, которые страдают диабетом или онкологией, при легкой форме COVID-19 требуется госпитализация.