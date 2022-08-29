Смена власти готовится в одном из районов Карелии

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников собирается уйти с поста.

Об этом сообщили в районной администрации.

Садовников не стал выставлять свою кандидатуру на конкурс для замещения должности.

В нем участвуют два претендента: первый заместитель главы администрации района Евгений Скрябин и глава Кондопожского городского поселения Дмитрий Зацепин.

Садовников объяснил свое решение в интервью газете «Новая Кондопога».

«Нужно менять работу раз в 5-7 лет. Запускать новый этап в жизни. У меня для этого есть и опыт, и нужные компетенции», — сказал глава администрации.