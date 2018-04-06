Сменился руководитель представительства МИД России в Петрозаводске

Врио представителя МИД России в столице Карелии возглавил Андрей Кудрявцев.

Как рассказал "Столице на Онего" Андрей Кудрявцев, в настоящее время он принимает дела, входит в курс дела и решает ряд организационных вопросов. Сам он окончил карельский государственный педагогический институт, имеет большой опыт работы дипломатической службы, на которой находится с 94 года. Ранее работал в представительстве МИД России в Петрозаводске, а также в представительствах РФ в Германии, Финляндии и др. странах.

Предыдущий врио представителя МИД России в столице Карелии Даниэль Марценюк рассказал "Столице на Онего", что сейчас работает в генконсульстве России в шведском Гетеборге.

Как указано на сайте генкосульства, Марценюк занимает должность вице-консула и курирует вопросы оформления загранпаспортов.