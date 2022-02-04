Смерть пяти человек от ковида подтверждена за сутки в Карелии

С начала пандемии в Карелии от коронавируса скончался 1351 человек.

За сутки в Карелии зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1351 человека. Об этом сообщается в официальной статистике, данные которой приведены на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 1124 инфицированных (254 — дети), из них непривитых — 1079 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 899 пациентов, в состоянии средней тяжести — 836 человек, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 53). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 100484 человека, за последние сутки — 684.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 107437 человек, в том числе у 13638 детей.