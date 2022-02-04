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Смерть пяти человек от ковида подтверждена за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:16, 09 Февраля 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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С начала пандемии в Карелии от коронавируса скончался 1351 человек.

За сутки в Карелии зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1351 человека. Об этом сообщается в официальной статистике, данные которой приведены на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 1124 инфицированных (254 — дети), из них непривитых — 1079 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 899 пациентов, в состоянии средней тяжести — 836 человек, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 53). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 100484 человека, за последние сутки — 684.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 107437 человек, в том числе у 13638 детей.

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Комментарии

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Изя
2022-02-09 09:34:24
И это есть медицина ? (((((((((( :)
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