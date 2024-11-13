Смертельная авария произошла в Петрозаводске

Трагедия случилась вечером в субботу на окраине карельской столицы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в субботу, 16 ноября, в 20.40 в районе дома 16 по Вознесенскому шоссе, в районе пересечения с улицей Дорога в Сайнаволок, произошла смертельная авария.

Неизвестный водитель сбил пешехода, который от полученных травм скончался. Сам водитель с места аварии скрылся. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия, оказать содействие в установлении личности водителя и погибшего пешехода. Погибший мужчина, на вид лет 35, двигался в сторону Петрозаводска.

Всех кто располагает информацией по данному факту, в ГАИ просят позвонить по телефону: 715-900 (дежурная группа Госавтоинспекции Петрозаводска)