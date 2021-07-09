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Смертность от голода увеличилась в 6 раз

Новости. Экономика
20:30, 09 Июля 2021
фото: © shutterstock.com/Suzanne Tucker

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз.

По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, на который ссылается CNBC. Об этом сообщает Лента.ру.

С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту в мире умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием.

На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.

Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и работники, занятые в теневом секторе экономики. Эпицентрами роста голода стали Индия, Южная Африка и Бразилия, а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

В докладе указано, что резкий рост смертности, связанной с голодом, происходит на фоне увеличения глобальных военных расходов. Последние выросли на 51 миллиард долларов, что в шесть с половиной раз больше, чем требуется для прекращения голода. Одновременно состояния десяти самых богатых в мире людей за год увеличились на 413 миллиардов долларов — в 11 раз больше, чем предполагаемые расходы ООН на организации гуманитарной помощи по всему миру.

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Комментарии

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кир
2021-07-09 21:04:47
В моём дворе (квартале) никто от голода не помер, хотя часть людей совсем не работает. Возраст 21- 42 года, - сказал наблюдательный кот.
Митрофан
2021-07-09 20:38:44
Может ни ковида надо бояться , а нищиты и стресса , приченённого властями нации за последние 30 лет .
кир
2021-07-09 21:32:02
Митрофан, ещё нытик появился, - сказал кот. Пора думать о вечном, а не жаловаться на судьбу.
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