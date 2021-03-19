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19.03.2021 18:20

Смертность от коронавируса в Карелии продолжает расти, несмотря на снижение заболеваемости

Новости. Общество
10:15, 20 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Уровень смертности от коронавируса в Карелии за минувшие сутки вырос до 58,3 случая на 100 тыс населения.

Днем ранее этот показатель составлял 57,8.

Такие данные приведены в сводке о ситуации с пандемией, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Смертность выросла одновременно со снижением количества инфицированных. За минувшие сутки было зарегистрировано 85 новых случаев заражения, а днем ранее - 104.

С 53 до 54 человек увеличилось и количество госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Количество больных на искусственной вентиляции легких выросло с 5 до 6 человек.

Уровень смертности растет и в целом по России. Он остается выше чем в Карелии - 64,2 случая на 100 тыс. населения.

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