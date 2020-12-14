Смертность от коронавируса в России вернулась на прежний уровень – 577 летальных случаев за сутки

За все время в стране зарегистрировано 47 968 смертей пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 149 610 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 813 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 577 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 47 968 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 336 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 декабря остаются 572 290 человек.