Смертность в Карелии за год упала на четверть

В республике подвели итоги естественного движения населения с начала 2023 года.

Как сообщили в Карелиастате, за первые три месяца 2023 года в республике было зарегистрировано 1076 родившихся, что на 2 младенца больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Уровень рождаемости увеличился на 1,2%.

Число умерших составило 2336 человек, что на 826 человек меньше, чем за три месяца предыдущего года. Уровень смертности, таким образом, за год уменьшился на 25,3%.

Естественная убыль населения составила 1260 человек, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 39,7%. Число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза.