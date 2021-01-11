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Смертность впервые превысила рождаемость в городе горняков Карелии

Новости. Общество
11:28, 12 Января 2021
фото: © Fotolia / Tobilander
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В Костомукше в 2020-м родились 284 ребенка, а умерли 320 человек.

Впервые в истории города горняков смертность значительно превысила рождаемость. 284 родившихся костомукшан в прошлом году — это самый низкий показатель рождаемости с 2014 года. Показатель смертности (320 человек в 2020 году умерли в Костомукше)  — самый высокий за тот же период. Об этом пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на данные костомукшского отдела ЗАГС.

Как пояснила начальник отдела ЗАГС Костомукши Оксана Баринова, в основе такой статистики естественные и объяснимые причины.

"Сейчас родителями становятся дети, рождённые в 90-е годы. Граждан этого возраста объективно мало, в то время был демографический спад. Кроме того, сами становиться родителями они не торопятся – учатся, работают, не спешат ни с созданием семьи, ни с рождением детей. В прошедшем году первенцы родились в 89 семьях, тогда как годом ранее – в 139, а в 2015-м – в 166 парах. Разница почти в два раза. Та же картина в статистике заключённых браков: 189 в прошедшем году, 272 бракосочетания – в 2014-м", – цитируют "Новости Костомукши" Баринову.

Смертность, по словам начальник отдела ЗАГС Костомукши, тоже обусловлена естественными причинами.

"Сейчас уходят из жизни самые старшие из первых поселенцев нашего города. Многие ведь уже в почтенном возрасте. Кто-то перевозил к себе своих родителей, которые здесь состарились и теперь уходят. Население города стареет, а молодёжь обновлять его не спешит, отсюда и такие показатели", – отметила Оксана Баринова.

Ранее Минздрав Карелии сообщал, что в республике наблюдается положительная динамика снижения показателей смертности населения от основных причин.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-12 12:32:10
Вымираем, однако.
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