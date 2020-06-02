Смертность в Карелии снизилась за год на 3,4 %

В Карелии наблюдается положительная динамика снижения показателей смертности населения от основных причин, сообщили в Минздраве республики.

Глава Минздрава Михаил Охлопков на заседание коллегии министерства сообщил со ссылкой на Росстат, что за 2019 год общий коэффициент смертности населения снизился в регионе по сравнению с 2018 годом на 3,4 % и составил 14,3 случая на 1000 человек. Указанное значение показателя смертности не регистрировалось в Карелии на протяжении последних 20 лет, отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Карелии удалось снизить смертность от новообразований.