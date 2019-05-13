СМИ: Алина Кабаева родила двойню

У гимнастки появились сыновья.

Как удалось узнать Dom2Life.ru, 7 мая Алина Кабаева стала мамой в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. За знаменитостью ухаживали самые лучшие врачи клиники.

Так, 7 мая в 10 утра 36-летняя Алина Кабаева стала мамой. Как удалось узнать Dom2Life.ru, гимнастка родила двоих сыновей в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. В то время, как Кабаева находилась в клинике, весь четвёртый этаж, на котором она жила в ВИП-палате, переселили в другие комнаты. На этаже дежурили многочисленные охранники, которые строго следили за тем, чтобы ни один посторонний не появился в коридоре.

Еду знаменитой роженице возили из местных элитных ресторанов. Сколько дней Кабаева провела в центре акушерства — доподлинно неизвестно. Однако Dom2Life.ru узнал, что роды у гимнастки принимали самые лучшие профессионалы из всего центра.

Имена двойняшек и их параметры держатся в строжайшем секрете, впрочем, как и их появление на свет. Однако, как сообщил Dom2Life.ru источник, сомневаться в подлинности этой новости не приходится.

Алина Кабаева — прославленная гимнастка. Правда, с 2001 года у неё начались проблемы со спортом, и она решила попробовать себя в других сферах. Так, Алина снималась в японском кино, рекламных роликах, пробовала себя в качестве модели, а затем и вовсе ушла в политику.

О личной жизни спортсменки ходит немало слухов, равно как и о том, есть ли у неё дети или нет. Однако сама Кабаева в одном из интервью заявляла, что в ближайшие годы не планирует становиться мамой, поскольку намерена посвятить себя работе.

12 мая звезде спорта исполнилось 36 лет, и её наследники стали лучшим подарком на день рождения.