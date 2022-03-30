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СМИ: апельсиновый сок может пропасть с прилавков магазинов

Новости. Общество
18:00, 19 Апреля 2022
фото: © pxhere

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Союз производителей соков, воды и напитков ожидает сложностей с поставками в РФ сырья для апельсинового сока из-за логистических проблем.

В случае падения его доли на отечественном рынке до нуля производители готовы заменить апельсиновый сок виноградным, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия», которая цитирует слова президента объединения Максима Новикова.

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ввозили из США и Европы. Теперь импорт сырья затруднился из-за логистических проблем, рассказал Новиков.

Также из-за подорожания сырья его стало экономически невыгодно закупать у прежних поставщиков. По оценке эксперта, пессимистичные сценарии подразумевают падение доли апельсинового сока на отечественном рынке с нынешних 20% до нуля. Взамен производители намерены увеличить производство виноградного сока, добавил Новиков.

«Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ», — сообщил Новиков.

По оценке президента союза, из-за логистических проблем отрасль в целом может начать испытывать сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства. В качестве альтернатив участники рынка рассматривают импорт сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки. В Минсельхозе РФ газете рассказали, что отечественные производители напитков работают с широким кругом поставщиков из различных государств, в том числе расширяют контакты в странах СНГ.

В торговой сети «Верный» «Известиям» сообщили, что один из поставщиков апельсинового сока уже предупредил ретейлера о выводе продукции. В компании также отметили, что производители из стран ближнего зарубежья стали активнее предлагать свои напитки. Газета направила запросы в Минпромторг, а также в Х5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», Metro, «Окей», «Азбуку вкуса».

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