СМИ: Ксения Собчак выглядит усталой и неухоженной

Кандидатка в президенты России перестала уделять своей внешности столько внимания.

На недавнем селфи Ксении Собчак с ее бывшей коллегой по реалити-шоу "Дом-2" Ксенией Бородиной журналистка выглядит уставшей, пишет uznayvse. Фанаты считают, что Ксения плохо выглядит.

Собчак, которая последние несколько лет занимает должность главного редактора русского L'Officiel, долгое время оставалась иконой стиля и ролевой моделью для многих it-girls.

Однако после того как она зарегистрировалась в качестве кандидатки в президенты, от былого лоска не осталось и следа.

Теперь Ксения Собчак еще больше времени проводит в разъездах (и, заметим, еще меньше времени уделяет мужу Максиму Виторгану и сыну Платону). Сказался кочевой образ жизни и на внешнем виде.

С аксессуарами и одеждой все в порядке — на селфи с Бородиной Собчак снята в стильных очках, однако декоративной косметики, по мнению комментаторов, могло быть и побольше.