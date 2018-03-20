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Новости. Политика
11:24, 20 Марта 2018

СМИ: Николя Саркози взят под стражу

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Бывшего президента Франции Николя Саркози взяли под стражу.

Об этом сообщает life со ссылкой на Reuters. По данным агентства, его задержали, чтобы он дал показания по делу о финансовых махинациях во время его избирательной кампании.

В свою очередь La Monde сообщает, что сейчас Саркози допрашивают в Нантере.

Расследование, в ходе которого бывшего французского лидера взяли под стражу, связано с возможным финансированием Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

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Комментарии

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gaudealis
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