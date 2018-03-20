СМИ: Николя Саркози взят под стражу

Бывшего президента Франции Николя Саркози взяли под стражу.

Об этом сообщает life со ссылкой на Reuters. По данным агентства, его задержали, чтобы он дал показания по делу о финансовых махинациях во время его избирательной кампании.

В свою очередь La Monde сообщает, что сейчас Саркози допрашивают в Нантере.

Расследование, в ходе которого бывшего французского лидера взяли под стражу, связано с возможным финансированием Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.