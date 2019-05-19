СМИ: В Египте 17 человек пострадали при взрыве у туристического автобуса

Самодельное взрывное устройство сработало в Каире в районе Большого египетского музея.

По сообщению ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, 17 человек пострадали в результате взрыва в воскресенье вблизи туристического автобуса в Каире.

По информации телеканала, в числе раненых - 10 египтян и семь туристов из ЮАР. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.

Как сообщает издание Al Youm As Sabia, самодельное взрывное устройство сработало в момент проезда туристического автобуса с 25 гражданами ЮАР на борту. От взрыва пострадал и легковой автомобиль с четырьмя египтянами.

Последний по времени теракт в Каире против туристов был совершен в конце декабря 2018 года. Тогда на пути следования автобуса с туристами из Вьетнама в Гизе, которые возвращались с экскурсии на пирамиды, сработало заложенное на обочине дороги самодельное взрывное устройство. На месте погибли двое туристов, еще один, а также гид-переводчик скончались от полученных ран в больнице.