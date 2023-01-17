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СМИ: заключенный из Карелии, виновный в убийстве семьи с детьми, заслужил в СВО отдых на море

Новости. Общество
14:05, 24 Января 2023
фото: © wavebreakmedia / shutterstock

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Заключенный, приговоренный к 23 годам лишения свободы за организацию убийства семьи с двумя детьми, отсидел в колонии полтора года и получил свободу, отслужив в зоне спецоперации.

Как сообщает издание 47news, на днях в Анталию из Пулково улетел Тютин Александр Николаевич. Ему оставалось сидеть 19 лет. Но все законно. 

В 2018 году Тютин задержан как заказчик на ликвидацию своей племянницы. По его мнению, она хотела слишком много согласно наследству, и он нанял киллера. Правда, стрелком оказался оперативник «заказного» отдела ГУ МВД. 47news даже ставил видео признания Тютина. Вскоре выяснилось, что в 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» под Сертолово Всеволожского района Ленобласти именно по его заказу были убиты 4 человека. Тогда из Калашникова расстреляли предпринимателя Зейналова, его жену, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь.

Потом добили их топором. В мотивах той резни тоже лежат деньги. Зейналов и Тютин вели совместный бизнес, поссорились. К концу 2020 года присяжные единогласно признали Тютина и его киллера виновными, а 21 января 2021 года Тютин получил 23 года (исполнитель — 19 лет).

Что бы мы ни говорили, на свободу по законам военного времени Тютин теперь имеет право. Как известно, набор осужденных в ЧВК «Вагнер» начался летом прошлого года. Об этом первым же всем рассказал и показал, как это происходит, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В начале июля 2022 года вербовщики доехали до колонии № 9 в Карелии. Несмотря на то, что согласно многим публикациям, да и высказываниям самого Пригожина, возраст набора ограничивается 50 годами, и у Тютина был явный перебор, но он сделал шаг вперед из строя и его взяли штурмовиком.

По данным 47news, 16 июня он этапом пошел в сторону Ростова, а 17 июля ему исполнилось 66 лет.

Как многие уже знают, правила службы в ЧВК на СВО просты: при инвалидности бойца контракт заканчивается, а срок годного к строевой исчисляется 6 месяцами. Тютин вернулся в Петербург во второй половине декабря 2022-го, даже без легкого ранения. Каждая сторона выполнила условия.

Что касается его благосостояния, то при аресте он владел крепким агентством недвижимости, имел квартиру на Каменноостровском проспекте, ездил на БМВ Х6. За прошедшие 4 года его изоляции делами занималась жена.

Его умение в преклонном возрасте брать чужие укрепленные пункты без единого ранения запишем на сумасшедшее везение. Об этом 47news не смог спросить у Александра Николаевича. Он — юридически безупречный улетел на заслуженный отдых.

Да. 17 января самолет рейсом Петербург — Анталия доставил его на Средиземное море. Незадолго до этого в те же края убыла и его супруга.

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