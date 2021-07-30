Смотрите ли вы Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио? (ОПРОС)

Сегодня в копилке российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Токио, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Одну из медалей высшего достоинства завоевал спортсмен из Карелии — тхэквондист Владислав Ларин. Он принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Также на Олимпиаде работает уроженец Петрозаводска, который комментирует баскетбольные матчи.

Уже на предстоящих выходных мы сможем увидеть выступление воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва № 1 Анастасии Максимовой, уроженки Петрозаводска, в составе сборной по художественной гимнастике.

А вы смотрите Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио?

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