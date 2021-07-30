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Смотрите ли вы Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио? (ОПРОС)

Новости. Общество
17:06, 02 Августа 2021
фото: © Instagram vladislavlarin87

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Сегодня в копилке российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Токио, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Одну из медалей высшего достоинства завоевал спортсмен из Карелии — тхэквондист Владислав Ларин. Он принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Также на Олимпиаде работает уроженец Петрозаводска, который комментирует баскетбольные матчи.

Уже на предстоящих выходных мы сможем увидеть выступление воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва № 1 Анастасии Максимовой, уроженки Петрозаводска, в составе сборной по художественной гимнастике.

А вы смотрите Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бегун
2021-08-02 18:02:03
Очень интересно смотреть , особенно наших ребят и девушек, на гимн и флаг особо никто внимания не обращают, поскольку призовые большие, ещё хорошо, что по всем каналам показывают и многие " трещалки" о "врагах вокруг" и массовой лжи для доверчивого населения страны, притихли, Олимпиада это то что надо!
юнипер95
2021-08-02 17:47:05
золото он принес не сборной РОссии. России там нет, там выступают нейтральные атлеты, которые представляют ОКР.
Они не имеют никакого отношения к РОссии.
И с какого перепуга Арту ему премию выписал и орден дал? Он что, за Россию выступал? Нет. У него не было российского флага и гимна.
Хватит культивировать нытиков и предательство. Не все в народе дурачки, как вы считаете
юнипер95
2021-08-02 17:43:58
нет, не смотрю. Противно смотреть на предателей, которые под белым флагом выступают. Ни чести, ни совести у них
Беня
2021-08-02 17:36:30
Вообще не понимаю, шо там смотреть, если там эротики ноль? Как волосатые трансы под спорсменок-комсомолок косят? :) :) :)
Я экземпляр старорежимный, мне такое смотреть НИЗ-З-ЗЯ :)
Изя
2021-08-02 17:17:46
Кир , а ты смотришь ?? Голосуй давай ))) :)
кир
2021-08-02 17:14:33
Пофиг.
Off
2021-08-02 18:00:54
кир, это понятно.. тебе помойки важнее. :)
кир
2021-08-02 18:28:08
Off, не смерди. Папке уже ушедшему спасибо скажи за комплекс, который у тебя на всю жизнь заложен.
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