Смотрите первое видео со строительной площадки ЖК «Новая жизнь» 

«СФК» строит новый 4-этажный дом на ул. Фурманова.

26 июля «СФК» объявила старт продаж жилого комплекса «Новая жизнь». 4-этажный дом на ул. Фурманова будет иметь закрытую благоустроенную территорию, большую парковку, разнообразные игровые и спортивные комплексы. Это новый проект нового уровня, который привлечёт внимание удачной локацией, малой этажностью и продуманностью территории. В доме представлены квартиры от 1 до 3 комнат. На 1-ом этаже - квартиры с террасами.

Уже готово первое видео со строительной площадки. На данный момент заканчивается монтаж 4 этажа 3-ей секции.

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ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП №1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Адрес офиса продаж: г. Петрозаводск, ул. Мурманская 26 А. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф