Снег и гололедица ожидаются в Карелии во вторник

О погоде на вторник, пятое января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Пятого января, во вторник, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -18°С, днем -5, -10°С, местами до -14°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.