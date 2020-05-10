Снег и сильный ветер обрушатся сегодня на Карелию

МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях на территории республики 11 и 12 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, вечером 11 мая и ночью 12 мая местами, преимущественно по северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега.

Во второй половине дня 11 мая местами, преимущественно по южным, центральным и восточным районам республики, ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Ночью 12 мая местами по южным и восточным районам региона ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах, предупреждают в МЧС Карелии.