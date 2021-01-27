Снег пройдет по всей Карелии в пятницу

О погоде в пятницу, 29 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу, 29 января, будет облачная погода. Ночью выпадет небольшой, днем умеренный снег. На дорогах останется гололедица. Ветер восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии также будет облачно. Днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем снегопад, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -4, -9°С, на севере -11, -16°С, днем -1, -6°С, на севере -7, -12°С.
Комментарии