Снег с дождем и сильный ветер обрушатся на Карелию

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, 14 марта на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, по южным районам мокрого снега с дождём, местами сильные.

В отдельных районах ожидается метель, по южным и центральным районам налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-восточный, северный, местами с порывами до 15-20 м/с.