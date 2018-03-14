Снег с дождем и сильный ветер обрушатся на Карелию

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, 14 марта на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, по южным районам мокрого снега с дождём, местами сильные.
В отдельных районах ожидается метель, по южным и центральным районам налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.
Ветер северо-восточный, северный, местами с порывами до 15-20 м/с.
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