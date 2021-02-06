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Снег в Петрозаводске убирают в "усиленном режиме"

Новости. Общество
14:18, 07 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Уборку Петрозаводска от снега и борьбу с наледью ведут в разных районах города круглосуточно, сообщили в администрации столицы Карелии.

Минувшей ночью в рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" вывозил снег с улиц Кирова и Пушкинской, с Березовой аллеи, Лососинского шоссе и Древлянского кольца. Работы продолжаются на Казарменской улице и на Древлянке.

После обильных снегопадов по поручению городского оперативного штаба подрядчик работает в усиленном режиме, сообщили в мэрии. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051, напоминают в администрации Петрозаводска.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-07 14:46:41
По ночам скребут, уснуть невозможно ! - визжала вечно недовольная либероидная шелупонь :)
David
2021-02-07 15:44:07
театральный критик, ТЫ куда кирку дел?
Гость
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