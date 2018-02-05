Снег, ветер и метель придут в Карелию 6 февраля

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О погоде на вторник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 6 февраля будет облачная погода. Временами будет идти снег, возможна метель.
Ветер будет северо-восточный, восточный, порывистый сильный.
Ночная температура воздуха составит -10, -12 градусов, днем ожидается -7, -9.
В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, метель.
На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах порывистый сильный.
Ночью -10 -15, по северным районам местами похолодает до -22, днем температура составит -6, -11, местами столбик термометра опустится до отметки -18 градусов.
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