Снег, ветер и метель придут в Карелию 6 февраля

О погоде на вторник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 6 февраля будет облачная погода. Временами будет идти снег, возможна метель.

Ветер будет северо-восточный, восточный, порывистый сильный.

Ночная температура воздуха составит -10, -12 градусов, днем ожидается -7, -9.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, метель.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах порывистый сильный.

Ночью -10 -15, по северным районам местами похолодает до -22, днем температура составит -6, -11, местами столбик термометра опустится до отметки -18 градусов.