Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Госдумы раскрыл реальный уровень бедности в России 2
15.03.2021 20:40
Стало известно, на сколько подорожал отдых на российском юге 1
15.03.2021 19:40
В Петрозаводске водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО) 1
15.03.2021 16:51
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
15.03.2021 21:30
Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии 3
15.03.2021 14:44
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет 4
15.03.2021 22:00
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40

Снега на улицах Петрозаводска оказалось больше, чем ожидали, поэтому власти добавят денег

Новости. Общество
10:50, 16 Марта 2021
фото: © "ТехРент"
Загрузка...

Администрация столицы Карелии увеличит объем бюджетных средств на вывоз снега с улиц города – его оказалось больше, чем планировалось при заключении муниципального контракта.

Это следует из проекта изменений в бюджете города, который администрация внесла в Петросовет.

Согласно документу, планируется выделить дополнительно 4,5 млн рублей на "текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства в связи с увеличением количества вывезенного снега в рамках заключенного муниципального контракта исходя из погодных условий января-марта 2021 года".

Сколько снега уже вывезли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-03-16 12:44:09
Комментаторы-идиоты. Оплата идет по факту вывозки.
тетка
2021-03-16 13:21:15
Саныч, а кто этот факт считает и проверяет. Возможны приписки?
Кир 2
2021-03-16 12:23:57
Снега оказалось больше , а мозгов меньше .
Off
2021-03-16 11:21:34
Там где педроссы , всегда разруха , аварии ..и "аномально" много снега .
Беня
2021-03-16 11:56:13
Off отрицает реальность, он считает шо снега было мало. Дать бы тебе лопату, милок :)
Off
2021-03-16 12:43:19
Беня, Голубчик . Снега не бывает много или мало .Бывают эээ... неумные начальники, которые не могут управлять городом, даже при наличии опыта предыдущих руководителей и информации . Рожденные лицезреть и возвеличивать только начальственные задницы ..в целом ситуации не смогут увидеть .
П.С, Свой участок сам убираю . )))
David .
2021-03-16 11:10:10
В регионе приравненном к районам крайнего севера зима оказалась со снегом! Браво лишнехромосомцы! :)
врунофф
2021-03-16 11:15:59
David ., петрозаводск не относится к Крайнему северу. Карту купи, деревня. Приперся из палестины и снег первый раз увидел. Естественно это для тебя в диковинку.
Беня
2021-03-16 12:03:17
врунофф, а палестинец таки прав. Учи матчасть :)

"Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" https://www.gks.ru/bgd/regl/b09_22/isswww.exe/stg/territoriya.htm
David .
2021-03-16 11:22:52
врунофф, иди взд-ни, расслабься :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 09:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»