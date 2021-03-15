Снега на улицах Петрозаводска оказалось больше, чем ожидали, поэтому власти добавят денег

Администрация столицы Карелии увеличит объем бюджетных средств на вывоз снега с улиц города – его оказалось больше, чем планировалось при заключении муниципального контракта.

Это следует из проекта изменений в бюджете города, который администрация внесла в Петросовет.

Согласно документу, планируется выделить дополнительно 4,5 млн рублей на "текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства в связи с увеличением количества вывезенного снега в рамках заключенного муниципального контракта исходя из погодных условий января-марта 2021 года". Сколько снега уже вывезли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".