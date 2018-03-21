Снегопады и метели ожидаются завтра в Карелии

В четверг, 22 марта, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем +1, -4.

По информации Карельского ЦГМС, ночью в районах республики пройдет снег. Днем снег, местами сильный, ожидается на большей части Карелии; в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, днем на севере северо-восточный умеренный порывистый.

Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -18 градусов по Цельсию. Днем +1, -4, местами до -8.

В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днем порывистый ветер.

Температура ночью -12, -14, а днем 0, -2 градуса.