Снегопады и метели ожидаются завтра в Карелии

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В четверг, 22 марта, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем +1, -4.
По информации Карельского ЦГМС, ночью в районах республики пройдет снег. Днем снег, местами сильный, ожидается на большей части Карелии; в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный, днем на севере северо-восточный умеренный порывистый.
Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -18 градусов по Цельсию. Днем +1, -4, местами до -8.
В Петрозаводске ночью небольшой, днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днем порывистый ветер.
Температура ночью -12, -14, а днем 0, -2 градуса.
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