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Новости. Общество
09:25, 11 Февраля 2019
фото: паблика "Нетипичная Питкяранта"

Снегопады отрезали дорогу к маленькому поселку Карелии

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Жительница поселка Койринойя Питкярантского района Карелии сообщила, что из-за снегопадов они не могут никуда выехать, и напомнила, что они "тоже люди".

"Я все понимаю, посёлок Койринойя маленький, но и здесь живут люди, которым надо добираться на работу и с работы, которым может понадобиться помощь экстренных служб. Такие снегопады были, но больше двух недель дороги вообще не чистили!Запустили так, что мало не кажется и внедорожникам", - написала жительница поселка в паблике "Нетипичная Питкяранта". 


фото паблика

Местная жительница рассказала, что в пятницу 8 февраля они пытались с работы попасть домой по дороге, где от остановки до домов почти 1 км. Но их машина села на дно рядом с остановкой, пришлось толкать транспорт 40 мин.


фото паблика

"А если "скорую" кто вызовет, видимо, медикам придётся идти пешком километр. А, не дай бог, кого срочно в больницу везти надо, то придётся им ещё и больного на себе нести километр до машины", - интересуется жительница поселка Койринойя.
Также девушка недоумевает, почему эту снежную кашу на дороге не убирают сейчас, пока оттепель.


фото паблика

"Опять чего то ждут, - возмущается селянка, - обещали, что уже в пятницу решат эту проблему, только вот не уточнили, в какую... Может, уже начнете нас за людей считать?!"

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Комментарии

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карел
2019-02-11 09:35:11
Никому ничего не надо , власть в Карелии просто развалилась , люди остались со своими проблемами . Что ни день , то ЧП местного масштаба .
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