Снеся опору ЛЭП, пикап обесточил несколько улиц крупного района Петрозаводска

Врезавшийся в опору ЛЭП автомобиль спровоцировал днем аварию на сетях - на нескольких улицах района Ключевая пропало электричество.

Электроснабжение до сих пор отключено на улицах Гвардейская, Челюскинцев и в 5-м Гвардейском переулке на Ключевой в Петрозаводске.

Об отключении электроснабжения сообщило Петрозаводское предприятие «Электрические сети».

В четверг, 5 декабря, приблизительно в 13.00 в опору линии воздушной электропередачи на ул. Гвардейская врезался автомобиль. Это послужило причиной аварийного отключения электроэнергии у потребителей Ключевой.



Оперативные специалисты приступили к восстановлению воздушной линии после эвакуации автомобиля.

«Работы продолжаются. Примерное время восстановления — 20.00», — сообщили в паблике предприятия.