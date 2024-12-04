Снеся опору ЛЭП, пикап обесточил несколько улиц крупного района Петрозаводска

Врезавшийся в опору ЛЭП автомобиль спровоцировал днем аварию на сетях - на нескольких улицах района Ключевая пропало электричество.
Электроснабжение до сих пор отключено на улицах Гвардейская, Челюскинцев и в 5-м Гвардейском переулке на Ключевой в Петрозаводске.
Об отключении электроснабжения сообщило Петрозаводское предприятие «Электрические сети».
В четверг, 5 декабря, приблизительно в 13.00 в опору линии воздушной электропередачи на ул. Гвардейская врезался автомобиль. Это послужило причиной аварийного отключения электроэнергии у потребителей Ключевой.
Оперативные специалисты приступили к восстановлению воздушной линии после эвакуации автомобиля.
«Работы продолжаются. Примерное время восстановления — 20.00», — сообщили в паблике предприятия.
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