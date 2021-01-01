Снежно будет 2 января в Карелии

О погоде на субботу, 2 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 2 января будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха в течение суток составит 0,-2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии также будет облачная погода.
Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. По южным и центральным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха в течение суток +1, -4°С, на севере местами похолодает до -9°С.
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