Снежно будет 2 января в Карелии

фото: Столица на Онего

О погоде на субботу, 2 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 января будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит 0,-2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная погода.

Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. По южным и центральным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток +1, -4°С, на севере местами похолодает до -9°С.