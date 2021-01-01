Снежный покров на всей территории Карелии увеличится, ожидается понижение температуры

В Госавтоинспекции Карелии предупреждают о сложных дорожных условиях на территории республики.

В республике в настоящий момент погоду обуславливает южный циклон, а это значит, что будут продолжать выпадать осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, сообщили в Госавтоинспекции. Температура воздуха в период выпадения осадков будет держаться около 0, -1 градусов. Снежный покров на всей территории Карелии увеличится.

В последующие дни синоптики информируют о понижении температуры до минусовых показателей, днем до - 3, - 5, ночью - 7, - 9, в северных районах республики местами возможно до -13-15.

Водителям, планирующим дальнюю поездку, следует ознакомиться с дорожными условиями на протяжении всего предстоящего пути следования, с расположением на маршруте мест для отдыха, автозаправок, техсервиса.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.