Снижен первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода в Сбербанке

Сбербанк существенно снизил первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

Для заемщиков без подтверждения дохода первый взнос снижен с 50% до 30% стоимости жилья.

В июле 2020 года аналогичным образом банк снизил первичный взнос по обычным ипотечным программам. Для тех, кто может подтвердить свой доход, первоначальный взнос по льготной программе по-прежнему составляет 15% стоимости жилья. По словам зампреда Сбербанка Кирилла Царева, до недавнего времени высокий первоначальный взнос оставался одним из потенциальных барьеров при покупке жилья.

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