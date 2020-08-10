890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще у одной жительницы Карелии, заболевшей ОРВИ, обнаружен коронавирус 1
10.08.2020 20:05
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 10
Сегодня 10:15
Стало известно, какую зарплату предлагают на вакансиях в центре производства роботов в Карелии 6
Сегодня 11:18
Неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу 22
10.08.2020 18:40
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Сегодня 09:20

Снижен размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми в банке ВТБ

Новости. Общество
16:22, 11 Августа 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Загрузка...

ВТБ снизил размер первоначального взноса по льготной программе ипотеки для семей с детьми с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы “Ипотека для семей с детьми”, по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также “Дальневосточной ипотеки”, ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе", — сказано в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-08-11 16:59:32
Государству не выгодно чтобы человек думал головой. гораздо проще его загнать по уши в работу да в кредиты-ипотеки, чтобы он оттуда и носу не смел высовывать, ну и вообще шикарно будет чтобы он еще и бухал по выходным. Получается такой удобный тупой болванчик для того чтобы обслуживать верха. Трезвый, сытый и со свободным временем человек опасен, он рано или поздно начинает думать и видеть реальную картину мира.
Проша
2020-08-11 16:33:57
С 20. до 15%, "супер", сегодня писАли : в Финляндии : ипотека под ,,1или 2%, вот это понять можно, это для людей, а наша ипотека для инфаркта!!! Блин, зло берёт,ведь воруют,как пишут, миллиардами, уж молодёжи могли бы просто по квартире давать, ведь уже итак молодые не хотят заводить ни семьи ни детей!?! Проблемно!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

Сегодня 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 15
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
Сегодня 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»