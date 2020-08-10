Снижен размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми в банке ВТБ

ВТБ снизил размер первоначального взноса по льготной программе ипотеки для семей с детьми с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы “Ипотека для семей с детьми”, по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также “Дальневосточной ипотеки”, ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе", — сказано в сообщении.

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