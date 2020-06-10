Снижен размер первоначального взноса по ипотеке ВТБ

ВТБ снизил размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых на приобретение жилья в новостройке с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.

23 апреля программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая будет действовать до 1 ноября 2020 года, была утверждена премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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