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Снижение рождаемости привело к недобору в детских садах города горняков в Карелии

Новости. Общество
07:45, 06 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Костомукше начинают закрывать группы в дошкольных учреждениях из-за отсутствия малышей.

Как пишет сетевое издание "Костомукша онлайн", из-за снижения рождаемости в городе горняков управление образования прогнозирует недобор 30-40 малышей в будущем сентябре.

"Принято решение закрыть группу в одном из детских садов. Воспитателям предложили перейти в другие учреждения: вакантные должности есть", – сообщила начальник управления образования администрации Костомукши Антонина Ланкина.

С сентября в детские сады Костомукши пойдут дети 2019 и даже 2020 года рождения, если к сентябрю им исполнится 1 год и 3 месяца.

Напомним, в очереди на место в детском саду в Петрозаводске стоят 5353 малышей, включая младенцев и двухлеток, которых около 2,5 тысяч.

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Комментарии

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ромео
2021-04-06 09:30:40
реформы Гайдара, Чубайса, Починка, Зурабова, Явлинского, Немцова, Голиковой, Кудрина ... принесли свои плоды. Сколько же радости у либероидов
Никита
2021-04-06 10:11:57
ромео, Путин , Володин , Матвиенко , Медведев здесь не при чём ???
наташка
2021-04-06 10:06:24
ромео, у слабуновой дети в эуропе пристроены, ей пофи
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