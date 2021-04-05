Снижение рождаемости привело к недобору в детских садах города горняков в Карелии

В Костомукше начинают закрывать группы в дошкольных учреждениях из-за отсутствия малышей.

Как пишет сетевое издание "Костомукша онлайн", из-за снижения рождаемости в городе горняков управление образования прогнозирует недобор 30-40 малышей в будущем сентябре.

"Принято решение закрыть группу в одном из детских садов. Воспитателям предложили перейти в другие учреждения: вакантные должности есть", – сообщила начальник управления образования администрации Костомукши Антонина Ланкина.

С сентября в детские сады Костомукши пойдут дети 2019 и даже 2020 года рождения, если к сентябрю им исполнится 1 год и 3 месяца.

Напомним, в очереди на место в детском саду в Петрозаводске стоят 5353 малышей, включая младенцев и двухлеток, которых около 2,5 тысяч.