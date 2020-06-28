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Снижение стоимости ОСАГО зафиксировано в Карелии

Новости. Общество
07:25, 29 Июня 2020
фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
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Карелия вошла "пятерку" регионов СЗФО, где зафиксировано снижение стоимости ОСАГО.

Снижение средней цены полиса ОСАГО в первом полугодии 2020 года зафиксировано в 9 субъектах Северо-Западного федерального округа, где проживает около 9,2% всех автовладельцев РФ, сообщает интернет-портал "ВЛуки.ру" со ссылкой на пресс-службу информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза".

В августе начинается новый этап либерализации страхового рынка. Первый этап был отмечен снижением стоимости полиса.

В первом полугодии 2020 года стоимость ОСАГО в некоторых регионах также продолжала падать. Так, по данным РСА, снижение зафиксировано в 46 субъектах.

В пятёрку регионов СЗФО вошли следующие регионы:
Архангельская область со снижением на 5,1%;
Калининградская область – 4,2%;
Республика Коми – 4,13%;
Псковская область – 3,17%;
Республика Карелия – 2,66%.

Падение наблюдается в Вологодской (на 1,1%), Новгородской (0,6%) и Мурманской (0,25%) областях. А также в одном из регионов-лидеров по количеству автовладельцев, проживающих в нем – Санкт-Петербурге (0,6%).

"Существенное падение зафиксировано в тех регионах, где присутствует низкий уровень мошеннических схем. Главное, что повлияло на изменение стоимости – появление конкурентоспособного рынка страховых компаний. Сейчас каждый автовладелец может сравнить стоимость премии и оформить наиболее выгодный полис на онлайн-платформе РСА. Совместно с либерализацией системы ОСАГО это позволило снизить количество жалоб на работу автостраховщиков с 40% до 1% за 4 года", – сообщил Алексей Изотов, член комитета Госдумы по финансовому рынку

По его словам, сейчас нет никаких предпосылок для изменения средней стоимости ни в большую, ни в меньшую сторону. В случае, если не будет происходить расширения тарифного коридора или увеличения страхового возмещения за причинение вреда здоровью, средняя цена полиса останется неизменной.

При этом размер средних выплат в целом по стране растёт и приближается к размеру выплат по КАСКО. В СЗФО показатель по ОСАГО превысил 6%.

В данный момент на стоимость полиса существенно влияет регион проживания владельца автомобиля, поэтому РСА отмечает рост в субъектах с чрезвычайно высокой убыточностью и рисками мошенничества. Однако уже 24 августа начнётся новый этап в регулировании рынка, по которому стоимость полиса будет зависеть во многом от самого автомобилиста.

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