Снижены проценты по кредитам наличными в банке с госучастием

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 процентных пункта.

«Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией “Заемщик”, без данного условия – 10,9% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

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