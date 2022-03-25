Снос заборов начался на проспекте Ленина в Петрозаводске

Рабочие приступили к демонтажу заборов, которые ранее были установлены на центральном проспекте столицы Карелии.

На проспекте Ленина в Петрозаводске сносят заборы. Об этом рассказал в соцсети мэр города Владимир Любарский.

«Начали постепенный демонтаж ограждений на проспекте Ленина. С наиболее повреждённых. Работы уже проводит МУП ПЭС», — заявил он.

Любарский сообщил, что в этом году проспект Ленина ожидает дополнительное благоустройство, проект которого разработан.

«Он (проект — ред.) подразумевает восстановление газона, торцы которого замостят брусчаткой, и установку защитных конструкций для стволов деревьев. Также по проекту подрядчик должен будет демонтировать нынешние ограждения и заменить их на новые, менее броские — такие, какие установлены у ТЦ „Макси“», — заявил мэр Петрозаводска.

По словам Владимира Любарского, проект проходит проверку сметной стоимости, затем власти намерены объявить аукцион и определиться с подрядчиком.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске женщины с детьми перелезали через забор, чтобы попасть в поликлинику.