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В Петрозаводске мамочки с детьми перелезают через забор, чтобы попасть в поликлинику

Новости. Общество
07:15, 07 Декабря 2021
фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

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Закрытие прохода на территорию Детской республиканской больницы и ее поликлиники доставляет массу неудобств жителям Древлянки.

В связи с реконструкцией блоков «А» и «Б» в недостроенном здании межрайонной больницы на Древлянке в ноябре закрыли проход со стороны Лесного проспекта на территорию ДРБ и детской поликлиники. Но многие петрозаводчане об этом не знают. Родители с детьми стремятся попасть в учреждение здравоохранения, несмотря на закрытую калитку. Об этом пишут в паблике «Живой Перозаводск».

«Дорожку к детской поликлинике перекрыли ещё в ноябре... А многие люди до сих пор не знают. Потому что объявление очень маленькое. Потому что его повесили не на самое видное место. Потому что подход к забору не перекрыли: и пока вплотную к калитке не подойдёшь - не узнаешь, что она закрыта. Вот люди и перелезают через забор. В основном это женщины, чаще с детьми. А еще чаще это женщины с коляской или санками... В снегу уже и тропинка протоптана, потому что нет таких дорог, по которым русский человек не прошел бы!» - пишут в паблике, где разместили фото тропинки к закрытой калитке.

Ранее жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляли не ставить забор у железной дороги.

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