Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей на улице Достоевского перекроет жителям Пятого поселка дорогу в город.

Напомним, РЖД приняло решение установить двухкилометровый забор вдоль ж/д путей на улице Достоевского.

«В районе улицы Достоевского расположен технологический переход, предназначенный для железнодорожников. На этом участке ведется постоянная маневровая работа и производится роспуск вагонов с сортировочной горки. Для перехода горожан данный проход не предусмотрен, однако, несмотря на запрещающие знаки, используется жителями, что приводит к высокому риску травмирования подвижным составом. С 2010 года на данном участке зафиксировано 11 несчастных случаев, из них 8 со смертельным исходом», - сообщили в РЖД.

В свою очередь, жители Пятого поселка написали в соцсетях крик души и мольбу не перекрывать им дорогу, даже смертельно опасную.

«Пока все рассуждают и обсуждают снегопад, жителям 5 поселка "перекрывают связь" с другими районами. Речь идёт о ж/д переходе на улицу Достоевского! Да, мы понимаем, что данный переход является техническим, но для огромного количества людей это, можно сказать, единственная возможность попасть на работу, в поликлинику... Вы попробуйте, например, от ул.Боровая,1 добраться до детской поликлиники через оборудованный пешеходный переход на Новосулажгорской (в сумме часа полтора у вас на это уйдет и это только в одну сторону!). Ну или через ж/д мост на ул. Товарная. Если у вас коляска с поворотными колесами, туда просто не забраться. Это мы сейчас упустим те погодные условия, которые сейчас на улице. За что наш 5 посёлок так "не любят"? Маршрутки еле ходят, их просто иногда не дожидаться часами, так теперь и чтоб попасть, например, с ребенком в детскую поликлинику, нужно через весь город объехать. Чуть более 2 месяцев прошло с момента выборов. Где вы, люди, которых мы выбирали? Помогите нам!» - написала жительница Пятого поселка в паблике "Подслушано в Петрозаводске" в надежде, что ее мольбу увидят большие люди, прочитают и помогут, ну или хотя бывынесут вопрос на обсуждение.