890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Новости. Общество
07:35, 06 Декабря 2021
фото: © MetalloProduct

Новости партнеров

Двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей на улице Достоевского перекроет жителям Пятого поселка дорогу в город.

Напомним, РЖД приняло решение установить двухкилометровый забор вдоль ж/д путей на улице Достоевского.

«В районе улицы Достоевского расположен технологический переход, предназначенный для железнодорожников. На этом участке ведется постоянная маневровая работа и производится роспуск вагонов с сортировочной горки. Для перехода горожан данный проход не предусмотрен, однако, несмотря на запрещающие знаки, используется жителями, что приводит к высокому риску травмирования подвижным составом. С 2010 года на данном участке зафиксировано 11 несчастных случаев, из них 8 со смертельным исходом», - сообщили в РЖД.

В свою очередь, жители Пятого поселка написали в соцсетях крик души и мольбу не перекрывать им дорогу, даже смертельно опасную.

«Пока все рассуждают и обсуждают снегопад, жителям 5 поселка "перекрывают связь" с другими районами. Речь идёт о ж/д переходе на улицу Достоевского! Да, мы понимаем, что данный переход является техническим, но для огромного количества людей это, можно сказать, единственная возможность попасть на работу, в поликлинику... Вы попробуйте, например, от ул.Боровая,1 добраться до детской поликлиники через оборудованный пешеходный переход на Новосулажгорской (в сумме часа полтора у вас на это уйдет и это только в одну сторону!). Ну или через ж/д мост на ул. Товарная. Если у вас коляска с поворотными колесами, туда просто не забраться. Это мы сейчас упустим те погодные условия, которые сейчас на улице. За что наш 5 посёлок так "не любят"? Маршрутки еле ходят, их просто иногда не дожидаться часами, так теперь и чтоб попасть, например, с ребенком в детскую поликлинику, нужно через весь город объехать. Чуть более 2 месяцев прошло с момента выборов. Где вы, люди, которых мы выбирали? Помогите нам!» - написала жительница Пятого поселка в паблике "Подслушано в Петрозаводске" в надежде, что ее мольбу увидят большие люди, прочитают и помогут, ну или хотя бывынесут вопрос на обсуждение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2021-12-06 08:28:56
Да чихали они на жителей 5 поселка. А забор строят для галочки. Заботились бы о безопасности, построили бы давно обещанный подземный переезд. Как показывает практика забора в районе вокзала и на улицы Фрунзе , забор там не устоял и дня, хотя рядом есть очень хорошо отремонтированный подземный переход и новый пешеходный мост что Пятому поселку и не снилось. А жители зря переживают, будут как и раньше ходить через дырку в заборе. :)
Вася
2021-12-06 07:49:14
Счас вертолет пришлем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 7
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 19
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

03.12.2021 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»