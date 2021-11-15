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РЖД установит двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей в Петрозаводске

Новости. Общество
12:09, 03 Декабря 2021
фото: © MetalloProduct

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Ограждение появится у железной дороги на улице Достоевского.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, работы по ограждению железнодорожного пути на станции Петрозаводск (район сортировочной горки по улицам Достоевского и Халтурина) уже начались. К настоящему времени установили и забетонировали опоры, идет подготовка к установке сетки Рабица (более 2 км). Работы планируется завершить до конца 2021 года.

В РЖД напомнили, что в районе улицы Достоевского расположен технологический переход, предназначенный для железнодорожников. На этом участке ведется постоянная маневровая работа и производится роспуск вагонов с сортировочной горки. Для перехода горожан данный проход не предусмотрен, однако несмотря на запрещающие знаки используется жителями, что приводит к высокому риску травмирования подвижным составом. С 2010 года на данном участке зафиксировано 11 несчастных случаев, из них 8 со смертельным исходом.

Санкционированными переходами через железную дорогу являются: пешеходный мост через пути в створе улиц Разина и Товарная и оборудованный пешеходный переход на Новосулажгорской улице.

Одним из вариантов решения вопроса также может стать строительство тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Достоевского, которое рассматривается администрацией города Петрозаводска в рамках утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения.

В 2022 году начнется ограждение  участка Голиковка — Онежский (в районе Вытегорского шоссе), подготовительные работы уже ведутся.

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Комментарии

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Горожанин
2021-12-03 14:22:19
Ну разве что еще электрический ток подвести. Смешно!
Надо там где людям удобно переход оборудовать. Заборов и запретов у нас столько, что народ научился мастерски их преодолевать. Жизнь заставила!
кир
2021-12-03 15:03:08
Горожанин, есть план вынести за город железную дорогу, но нет политической воли и московских денег. :)
Leopol'd
2021-12-03 14:17:14
Традиционно делаем дорожки не там, где удобно, а там где "положено". А потом десятки лет выделяем деньги и ресурсы на борьбу со злом! Не ищем легких путей!!
Сеня
2021-12-03 13:54:23
Де..... так и наровят испортить жизнь друг другу . Убирать надо ж.д. из города .хм
Os
2021-12-03 13:53:53
Если только спирали Бруно там поставить. Слишком далеки и неудобны альтернативы при том еще больше шансов там потом попасть под машину чем под поезд.
Sim22
2021-12-03 12:47:58
Ха-ха-ха, не смешите население Рыбки!
0ff
2021-12-03 12:39:12
Столько протестунов с плакатиками не наберется
Саныч
2021-12-03 12:38:22
Через 2 часа забор дырявый будет. Кто вас, идиотов, рожает?
Сеня
2021-12-03 13:52:31
Саныч, +++++++++++
кир
2021-12-03 12:44:30
Саныч, Напряжение, закон Кулона не помешает отработать на сетке. :)
Саныч
2021-12-03 12:53:38
кир, мы наблюдаем природный тупизм: одни двуногие пытаются перекрыть канал миграции других двуногих :)
кир
2021-12-03 13:13:24
Саныч, это родина, сынок. :)
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