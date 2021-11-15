РЖД установит двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей в Петрозаводске

Ограждение появится у железной дороги на улице Достоевского.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, работы по ограждению железнодорожного пути на станции Петрозаводск (район сортировочной горки по улицам Достоевского и Халтурина) уже начались. К настоящему времени установили и забетонировали опоры, идет подготовка к установке сетки Рабица (более 2 км). Работы планируется завершить до конца 2021 года.

В РЖД напомнили, что в районе улицы Достоевского расположен технологический переход, предназначенный для железнодорожников. На этом участке ведется постоянная маневровая работа и производится роспуск вагонов с сортировочной горки. Для перехода горожан данный проход не предусмотрен, однако несмотря на запрещающие знаки используется жителями, что приводит к высокому риску травмирования подвижным составом. С 2010 года на данном участке зафиксировано 11 несчастных случаев, из них 8 со смертельным исходом.

Санкционированными переходами через железную дорогу являются: пешеходный мост через пути в створе улиц Разина и Товарная и оборудованный пешеходный переход на Новосулажгорской улице.

Одним из вариантов решения вопроса также может стать строительство тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Достоевского, которое рассматривается администрацией города Петрозаводска в рамках утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения.

В 2022 году начнется ограждение участка Голиковка — Онежский (в районе Вытегорского шоссе), подготовительные работы уже ведутся.