Снова снег и гололедица: какая погода будет в первый день новой недели в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 6 февраля.

В Петрозаводске и районах республики ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, на дорогах гололедица, слабый ветер.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии столбик термометра опустится ночью до -9, -14°С, местами до -17, -22°С. Теплее будет на юге: -6, -11°С, днем -3, -8°С.